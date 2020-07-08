ЦТ по химии прошло без нарушений

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по химии прошло без нарушений, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

Сдавать испытание по химии планировали около 11,4 тыс. человек. "Не явились 6,3% из зарегистрированных абитуриентов. Не прошли по медпоказаниям 3 человека. Удаленных за нарушения нет", - рассказал Юрий Миксюк.

Директор РИКЗ напомнил, за какие нарушения абитуриент может лишиться возможности сдавать ЦТ. Так, в аудиторию нельзя приносить телефоны и другие средства связи, устройства, передающие, принимающие и хранящие информацию. Только на ЦТ по химии и физике можно взять с собой калькулятор. Во время тестирования запрещено меняться местами, экзаменационными материалами, фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, просить других людей о помощи для выполнения тестовых заданий.

Следующее ЦТ - по физике - пройдет 10 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. человек.-0-