ЦТ по иностранному языку на сто баллов сдали 47 абитуриентов

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На централизованном тестировании по иностранному языку 47 абитуриентов набрали 100 баллов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Результаты ЦТ по иностранному языку уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ. "В этом году 100 баллов по английскому языку набрали 30 абитуриентов, в прошлом их было 42. Нулевой результат показали 23 человека, в 2019-м их было 17. По немецкому языку стобалльников 16, в 2019-м - 9. Ноль баллов, как и в прошлом году, набрали 6 человек. Испанский язык на 100 баллов никто не написал, в 2019 году максимальный результат показали два абитуриента. Нулевых результатов не было ни в этом, ни в прошлом году. Французский язык на 100 баллов сдал один человек, как и в прошлом году. Абитуриенты с нулевыми результатами отсутствуют. На ЦТ по китайскому языку в последние два года стобалльников нет, как и тех, кто показал нулевой результат", - рассказал Юрий Миксюк.

ЦТ по по иностранному языку проходило 6 июля. Абитуриенты имели возможность пройти испытание по одному из пяти иностранных языков: английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому. Сдавать его планировали около 26,5 тыс. человек. Из зарегистрированных не явились около 6% абитуриентов. По медицинским показаниям не прошли три человека. Удален за нарушение один человек - с ЦТ по французскому языку за шпаргалку.

Тот, кто не попал на тестирование по уважительной причине, сможет пройти испытание в резервный день. Для этого нужно пройти перерегистрацию. Она началась 12 июля и завершится 17 июля. При этом комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально и принимать решение. В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. На их базе и будет проходить тестирование.

Резервные дни централизованного тестирования: 19 и 21 июля - белорусский и русский языки, 19 и 23 июля - обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, - с 29 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. человек.-0-