ЦТ по иностранному языку прошло без нарушений

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по иностранному языку прошло без нарушений, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

На ЦТ по иностранному языку зарегистрировались более 26 тыс. человек. Абитуриенты имели возможность пройти испытание по одному из 5 иностранных языков: английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому. Традиционно самым популярным остается английский язык.

"Не явились 1508 человек. Удаленных нет. Не прошли по медпоказаниям 2 абитуриента", - рассказал Юрий Миксюк.

Следующее ЦТ пройдет 30 июня. Абитуриентов ожидает тестирование по химии. К слову, на ЦТ по химии и физике можно взять с собой калькулятор.

Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. абитуриентов.-0-