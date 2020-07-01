ЦТ по математике планируют пройти 34,8 тыс. абитуриентов

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по математике планируют пройти 34,8 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Испытание состоится сегодня и завтра, чтобы в нынешних эпидусловиях уменьшить скопление людей и обеспечить социальное дистанцирование. При этом абитуриентам необходимо приходить на ЦТ строго в тот день, на который они регистрировались.

Независимо от того, в какой из дней абитуриенты будут сдавать ЦТ по математике, для них созданы равные условия, чтобы продемонстрировать свои знания. "Будут тесты разной выборки, но однозначные по сложности", - подчеркнул Юрий Миксюк.

Традиционно ЦТ начнется в 11.00. Абитуриентам рекомендовано своевременного прибывать к пунктам централизованного тестирования - не позднее чем за полчаса до начала испытания.

Как сообщалось, ЦТ по биологии пройдет 4 июля, по иностранному языку - 6 июля, химии - 8 июля, физике - 10 июля, истории Беларуси - 12 июля, географии - 14 июля, всемирной истории (Новейшее время) - 16 июля.

Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. абитуриентов.-0-

Карпенко: вступительная кампания проходит спокойно, хотя и были попытки ввергнуть ее в хаос По словам министра образования, система образования работает стабильно, в обычном режиме завершился учебный год, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и то, что часть учеников выпускных классов продолжительное время не посещала занятия в школах.

Абитуриенты, сообщившие о плохом самочувствии перед началом ЦТ, могут сдать тест в резервный день Явиться нужно не позднее чем за 30 минут до начала испытания по указанному адресу. После того как начнется тестирование, абитуриент не допускается в пункт проведения тестирования и, соответственно, не имеет права на прохождение ЦТ в резервный день.