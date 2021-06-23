ЦТ по математике планируют пройти около 32,2 тыс. абитуриентов

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по математике планируют пройти около 32,2 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Испытание пройдет в два дня - сегодня и завтра. При этом абитуриентам необходимо приходить на ЦТ строго в тот день, на который они регистрировались.

Традиционно ЦТ начнется в 11.00. Абитуриентам рекомендовано своевременного прибывать к пунктам централизованного тестирования - не позднее получаса до начала испытания.

Абитуриент может быть удален из аудитории за мобильный телефон и другие средства связи, устройства, передающие, принимающие и хранящие информацию. Исключение сделано только для калькулятора и только на ЦТ по физике и химии. Кроме того, во время тестирования запрещено меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий.

Следующее ЦТ по биологии состоится 26 июня, по иностранному языку можно будет сдать 28 июня, химии - 30 июня, физике - 2 июля, истории Беларуси - 4 июля, географии - 6 июля, всемирной истории (новейшее время) - 8 июля.

Даты резервных дней - 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время). Сроки регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни - с 2 по 9 июля.

Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. абитуриентов.-0-