ЦТ по обществоведению прошло без нарушений

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по обществоведению прошло без нарушений со стороны абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Директор РИКЗ напомнил, что абитуриент может быть удален из аудитории за мобильный телефон и другие средства связи, устройства, передающие, принимающие и хранящие информацию. Исключение сделано только для калькулятора и только на ЦТ по физике и химии. Кроме того, во время тестирования запрещено меняться местами, экзаменационными материалами, фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий.

В этом году на ЦТ по обществоведению зарегистрировались более 12,8 тыс. абитуриентов. "Не явилось около 7% из них. В Минске один абитуриент не прошел по медицинским показаниям", - отметил Юрий Миксюк.

Следующее ЦТ - по математике - пройдет 1 и 2 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. абитуриентов.-0-