18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦТ по русскому языку планируют пройти более 50,8 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"Чтобы обеспечить безопасные и комфортные условия для абитуриентов, испытания по самым массовым предметам, в том числе по русскому языку, проходят в два дня", - рассказал Юрий Миксюк.

Таким образом, ЦТ по русскому языку пройдет 18 и 19 июня. "При этом абитуриент не сможет пройти испытание не в том пункте и не в тот день, который записан у него в пропуске", - отметил директор РИКЗ.

Традиционно испытание стартует в 11.00. Абитуриентам рекомендовано своевременно прибывать к пунктам централизованного тестирования - не позднее чем за полчаса до начала испытания.

ЦТ по обществоведению состоится 21 июня, математике - 23 и 24 июня, биологии - 26 июня. ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 28 июня, химии - 30 июня, физике - 2 июля, истории Беларуси - 4 июля, географии - 6 июля, всемирной истории (новейшее время) - 8 июля.

Даты резервных дней - 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время). Сроки регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни - со 2 по 9 июля.-0-