26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦТ по русскому языку планируют пройти около 52,7 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Испытание пройдет сегодня и завтра июня. Самые массовые ЦТ решено провести в два дня, чтобы в сегодняшних эпидусловиях уменьшить скопление людей и обеспечить социальное дистанцирование абитуриентов.

"Акцентируем внимание, что абитуриенты не могут сами выбирать день испытания. Если абитуриент регистрировался на ЦТ до переноса тестирования и у него в пропуске стоит 15 июня, то он должен явиться 26 июня. Те, кто регистрировались на 27-е, будут сдавать тестирование именно в этот день. Никаких изменений быть не должно", - отметил Юрий Миксюк.

Традиционно испытание стартует в 11.00. Абитуриентам рекомендовано своевременного прибывать к пунктам централизованного тестирования - не позднее чем за полчаса до начала испытания.

Как сообщалось, ЦТ по обществоведению пройдет 29 июня, математике - 1 и 2 июля, биологии - 4 июля. ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 6 июля, химии - 8 июля, физике - 10 июля, истории Беларуси - 12 июля, географии - 14 июля, всемирной истории (Новейшее время) - 16 июля.

Сроки перерегистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни - с 12 по 17 июля. Резервные дни централизованного тестирования: 19 и 21 июля - белорусский и русский языки, 19 и 23 июля - обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (Новейшее время). При этом абитуриентам, которые во время регистрации на ЦТ получили пропуска до утверждения нового графика его проведения, обменивать их не понадобится.-0-