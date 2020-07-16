ЦТ по всемирной истории прошло без нарушений

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по всемирной истории (новейшее время) прошло без нарушений, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Сдавать его планировали около 1,2 тыс. человек. "Не явились 13,5% из зарегистрированных абитуриентов. Удаленных и не прошедших по медпоказаниям нет", - рассказал Юрий Миксюк.

Это последнее испытание централизованного тестирования по основному графику. Тот, кто не попал на тестирование по уважительной причине, сможет пройти испытание в резервный день. Для этого нужно пройти перерегистрацию. Она началась 12 июля и завершится 17 июля. При этом комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально и принимать решение. В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. На их базе и будет проходить тестирование.

Резервные дни централизованного тестирования: 19 и 21 июля - белорусский и русский языки, 19 и 23 июля - обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, - с 29 июля.-0-