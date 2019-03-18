ЦТ в Беларуси стартует 11 июня

18 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Министерство образования утвердило график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в 2019 году. Первое ЦТ абитуриенты будут сдавать 11 июня по белорусскому языку. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

ЦТ по русскому языку пройдет 13 июня, по обществоведению - 15, по математике - 17, по биологии - 19 июня. Тестирование по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) по графику Минобразования запланировано на 21 июня. Химию абитуриенты будут сдавать 23 июня, физику - 25, историю Беларуси - 27, географию - 29 июня. ЦТ по всемирной истории (новейшее время) состоится 1 июля.

Минобразования установило также резервные дни для проведения ЦТ. Это 6 и 8 июля по белорусскому и русскому языкам и 6 и 10 июля - по всем остальным предметам.

График ЦТ утвержден постановлением министерства от 26 февраля 2019 года № 20. В нем содержится также перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации для прохождения ЦТ, в том числе в резервные дни, а также пунктами проведения тестирования. Пункты регистрации будут открыты с 9.00 до 19.00 по будням и с 9.00 до 18.00 по субботам (18 мая и 1 июня). Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 30 июня по 2 июля. Тестирование в эти дни проведут в БГУ.

Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, - 11.00. Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения тестирования с 10 июля, в БГУ (резервные дни) - с 13 июля.-0-