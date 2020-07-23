Технологии
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 23 июля 2020
Минск Облачно с прояснениями +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:22 Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса Технологии
08:11 Имиджевая парикмахерская "101" открывается в Гомеле Регионы
07:57 Брестские десантники организуют праздник к 90-летию ВДВ Регионы
07:43 Ученые в США выявили набор наиболее сильных антител к коронавирусу В мире
07:36 ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году Калейдоскоп
07:30 ЦТ в третий резервный день будут сдавать 293 абитуриента Общество
07:20 Пресс-конференция о новых строительных нормах пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:17 Вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года - ВОЗ В мире
07:11 Пресс-конференция об оздоровлении и санаторно-курортном лечении пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:08 В гостинице Орши мужчина упал в шахту лифта Происшествия
07:02 Лукашенко пригласил Президента Египта посетить Беларусь с официальным визитом Президент
07:00 Картина дня: выгоды и перспективы БелАЭС, парк инновационного периода и полеты в Армению Общество
00:31 За сутки в мире выявлено более 202 тыс. новых случаев заражения коронавирусом В мире
00:19 Землетрясение произошло в Тибете В мире
22.07.20
22.07.20 23:59 В Австралии береговые оползни смыли в океан дома В мире
22.07.20 23:29 Суд по делу Михаила Ефремова начнется 29 июля В мире
22.07.20 22:58 Двадцать человек стали жертвами проливных дождей в Пакистане В мире
22.07.20 22:38 Землетрясение зафиксировано на юге Монголии В мире
22.07.20 22:00 В Минске годовалая девочка выпала из окна 4-го этажа Происшествия
22.07.20 21:56 Интернет не место, где можно безнаказанно оскорблять и клеветать - ВС Общество
22.07.20 21:49 В мексиканской пещере нашли самые древние следы пребывания человека в Северной Америке В мире
22.07.20 21:36 ЦСКА под руководством Гончаренко занял 4-е место в чемпионате России и не попал в Лигу чемпионов Спорт
22.07.20 21:29 Одежду делового стиля для школьников выпускают 10 предприятий "Беллегпрома" Общество
22.07.20 21:17 Палаточный военно-патриотический лагерь для подростков откроется в Острошицком Городке Регионы
22.07.20 21:00 Парк-музей "Сула" объявил бесплатный вход для медиков Регионы
22.07.20 20:44 Топливо премиум-класса Мозырского НПЗ поступило в сеть АЗС Экономика
22.07.20 20:32 Футболистки "Динамо-БГУФК" победили "Минск" в центральном матче 11-го тура женского чемпионата Беларуси Спорт
22.07.20 20:21 "Люди авторитетные, которые формируют мнения" - Лукашенко встретился c доверенными лицами Президент
22.07.20 20:04 Уровень подготовки абитуриентов по итогам ЦТ за год не изменился - Миксюк Общество
22.07.20 19:30 Тонны воды, обеды и почти 300 пульсоксиметров: Красный Крест и партнеры помогают в борьбе с COVID-19 Общество
Все новости
Все новости
Общество
23 июля 2020, 07:30

ЦТ в третий резервный день будут сдавать 293 абитуриента

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Вступительная кампания - 2020"
Уровень подготовки абитуриентов по итогам ЦТ за год не изменился - Миксюк
БГУ планирует принять в этом году 5 128 студентов

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня, в третий резервный день, централизованное тестирование будут сдавать 293 абитуриента, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович.

"В третий резервный день централизованное тестирование планируют сдавать 293 абитуриента. Из них больше всего зарегистрировано на математику и биологию. Среди иностранных языков лидирует английский, в списках не значатся испанский и китайский языки", - рассказала Наталья Вайтехович.

Централизованное тестирование в резервные дни начинается, как и в основные, в 11.00. Для регистрации рекомендуется прийти заранее - не позднее чем за полчаса до начала испытания. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета. Кроме того, на тестирование по физике и химии разрешается взять калькулятор. Он должен иметь исключительно однострочный цифровой дисплей, не допускающий отображения графической информации. В его функции может входить только выполнение основных арифметических действий.

В каждой области определен пункт сдачи ЦТ в резервные дни, всего их шесть: Белорусский государственный университет, Белорусско-Российский университет, Брестский государственный технический университет, Гродненский государственный университет имени Я.Купалы, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого.

Наталья Вайтехович напомнила, что резервное тестирование сдают те, кто по уважительной причине не смог пройти испытание в основной день. Абитуриентам необходимо было перерегистрироваться и предоставить в комиссию документ, подтверждающий уважительную причину пропуска ЦТ. В итоге всего для прохождения испытания в резервные дни были зарегистрированы 1335 абитуриентов.

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, - с 29 июля.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вступительная кампания образование
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Пресс-конференция о новых строительных нормах пройдет сегодня в БЕЛТА
Пресс-конференция об оздоровлении и санаторно-курортном лечении пройдет сегодня в БЕЛТА
Картина дня: выгоды и перспективы БелАЭС, парк инновационного периода и полеты в Армению
Дмитрий Улога. Фото из архива Интернет не место, где можно безнаказанно оскорблять и клеветать - ВС
Фото из архива Одежду делового стиля для школьников выпускают 10 предприятий "Беллегпрома"
Юрий Миксюк. Фото из архива Уровень подготовки абитуриентов по итогам ЦТ за год не изменился - Миксюк
Главное
Александр Лукашенко во время торжественного открытия Лукашенко: сейчас очень опасный момент, нельзя потерять то, что мы создали
Караник: стабильное снижение количества заболевших COVID-19 наблюдается во всех регионах
ЦТ в третий резервный день будут сдавать 293 абитуриента
В благодарность за труд! Специальная программа в комплексе "Минск Мир": квартиры для медиков с выгодой до 20%!
Топ-новости
Картина дня: выгоды и перспективы БелАЭС, парк инновационного периода и полеты в Армению
Конституционно-правовое регулирование выборов в Беларуси соответствует международным стандартам - КС
Пресс-конференция о новых строительных нормах пройдет сегодня в БЕЛТА
В Беларуси выздоровел и выписан 59 061 пациент с COVID-19
Прохладная погода сохранится в Беларуси 23 июля
Топливо премиум-класса Мозырского НПЗ поступило в сеть АЗС
Мингорисполком и облисполкомы проведут 25 июля прямые телефонные линии
Белорусы могут гордиться достижениями своей страны - Ананич
Литва продлила срок ограничений при пересечении границы
Екатерина Олейник о пути в мир большого балета, насыщенной творческой жизни и вдохновении
ЦИК: из-за эпидситуации число наблюдателей на избирательных участках уменьшат
"Белавиа" с 1 августа изменяет условия покупки дополнительного багажа
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 24 районах Беларуси
Минздрав призывает воздержаться от зарубежных поездок в регионы с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу
Семьи молодых специалистов в Наровлянском районе получили ключи от новых домов
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.