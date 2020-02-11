Цуй Цимин: мы высоко ценим поддержку и помощь, которую получают китайские студенты в Беларуси

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. КНР высоко ценит поддержку и помощь, которую получают китайские студенты в Беларуси, сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы благодарны Беларуси за поддержку и помощь, которую китайские учащиеся в это сложное время получают в Беларуси. Это чувство дружбы и заботы. Я также хочу выразить благодарность руководству вашей страны за помощь и поддержку в борьбе с коронавирусом", - сказал Цуй Цимин.

По его словам, Беларусь одной из первых отправила гуманитарную помощь в Китай. "Белорусское правительство дважды отправляло самолеты для оказания гуманитарной помощи Китаю. От имени посольства КНР в Беларуси я выражаю благодарность", - отметил он.

Посол подчеркнул, что Китай сплотился воедино и прилагает все силы в борьбе с эпидемией, занимая в высшей степени ответственную позицию по отношению к мировому сообществу. "Мы приняли самые строгие меры по профилактике и борьбе с эпидемией. Постепенно достигаются результаты. Число вылеченных пациентов явно превышает число смертельных случаев, а скорость роста заболевания замедляется. Китайская нация никогда не склонялась перед какими-либо испытаниями. Мы полностью уверены в победе над эпидемией", - добавил он.

Сейчас в Беларуси учатся около 5 тыс. студентов из Китая. На каникулы за пределы страны выехали 920 человек.-0-