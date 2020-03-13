Цуй Цимин о борьбе Китая с коронавирусом, наработках ученых и международном сотрудничестве

Пневмония, вызываемая новым типом коронавируса, диагностируемая, ее можно излечить и предотвратить. Об этом заявил в интервью корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, ссылаясь на последние научные исследования китайских специалистов. Дипломат обратил внимание на масштабность принятых в стране экстренных мер: всего за 10 дней были построены два полевых госпиталя на 2,5 тыс. человек в самом эпицентре эпидемии - Ухане, разработаны реагенты, позволяющие буквально за 30 минут определить наличие вируса у человека. В настоящее время число вылеченных в стране достигло более 61,4 тыс. человек, все меньше становится новых пациентов с диагностированным коронавирусом и с подозрением на него.

- Расскажите, пожалуйста, каковы результаты принятых в Китае мер по профилактике и контролю за эпидемией пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса?

- Эпидемия представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья китайского народа и является вызовом для здравоохранения во всем мире. Народ Китая, столкнувшись с серьезным испытанием, под твердым руководством ЦК Компартии сплотился и предпринял мощные общие усилия в борьбе с заболеванием.

Сейчас число новых пациентов с диагностированным коронавирусом и с подозрением на него неуклонно снижается по всей стране. В провинциях, за исключением Хубэя, на протяжении нескольких дней нет новых случаев заболевания, а процент выздоравливающих растет. Например, за сутки, 12 марта, без учета Гонконга, Макао, Тайваня и завезенных из-за рубежа случаев, на территории всего Китая добавилось только 8 подтвержденных случаев заболевания, а новых фактов выздоровления и выписки из больницы - 1 318 (всего вылеченных и выписанных уже 62 793 человека). Как видим, в результате напряженнейшей совместной работы ситуация поэтапно изменилась в лучшую сторону.

С момента вспышки Председатель КНР Си Цзиньпин лично руководит работой по соблюдению мер профилактики и контролю эпидемии. Все регионы и ведомства под единым руководством принимают все необходимые экстренные меры и взаимодействуют друг с другом. Так, более 20 тыс. лучших медицинских работников в составе свыше 100 медицинских бригад со всего Китая были направлены в провинцию Хубэй для экстренной помощи. Туда же в нужном количестве поступили необходимые медицинские средства.

Ухань, важный город в центральном Китае с населением в 15 млн человек, полностью закрыт, а в провинции Хубэй с населением около 60 млн человек строго контролируется передвижение населения. Несколько сотен миллионов человек по всей стране автоматически оказались на домашнем карантине и не выходили из дома более месяца, но это было очень важно для недопущения распространения заболевания. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус оценил эти меры.

- Новость о строительстве всего за 10 дней двух больниц в Ухане облетела весь мир…

- Да, в Ухане всего за 10 дней мы построили два полевых госпиталя на 2,5 тыс. человек, реконструировали и расширили три важные местные больницы, чтобы сосредоточить свои усилия на лечении критически больных пациентов. Затем в течение короткого периода времени 14 "модульных больниц" были перестроены и расширены, чтобы сосредоточиться на лечении пациентов с легкой формой болезни. Жители страны поддержали центральное правительство в борьбе с эпидемией. Например, более 74,3 млн членов Коммунистической партии Китая добровольно пожертвовали около $1,1 млрд.

Было сделано все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее заражение и спасти как можно больше пациентов. В стране обеспечивается бесплатная проверка на вирус и бесплатное медицинское лечение в районах эпидемии, бесплатное питание в стационарах, а также бесплатное проживание и питание тем, кто изолирован для дальнейшей проверки. При этом правительство и ведомства в регионах Китая обеспечивают доступность товаров, не допускают повышения цен в условиях практически остановленного производства и логистики.

После вспышки эпидемии было организовано более десяти чартерных авиарейсов, чтобы домой, в Хубэй, могли вернуться более 1,3 тыс. местных жителей, которые в это время оказались за границей. Кроме того, была оказана помощь в возвращении жителей Гонконга и Макао с круизного корабля Diamond Princess.

- Как Китай сотрудничает в борьбе с коронавирусом с международными организациями?

- В процессе профилактики и контроля эпидемии Китай придерживается концепции Сообщества единой судьбы человечества, демонстрируя образ ответственной державы и внося свой вклад в глобальную систему здравоохранения. Китай находится на передовой борьбы с заболеванием. Наши врачи и научно-исследовательский персонал совершенствуют методы диагностики и лечения, снижают уровень смертности.

Китайская сторона с самого начала придавала большое значение международному сотрудничеству в области здравоохранения, своевременно информировала все стороны о вспышке эпидемии, поделилась последовательностью вирусного гена, тесно сотрудничала со Всемирной организацией здравоохранения, соседними и заинтересованными странами, приглашала иностранных экспертов для работы.

Международная общественность в целом сходится во мнении, что скорость и масштабы действий Китая уникальны, а продемонстрированные способности к организационной мобилизации служат примером в борьбе с эпидемией. Был накоплен ценный опыт и извлечены важные уроки для международного сообщества в деле преодоления кризиса, вызванного инфекционными заболеваниями.

- Как в настоящее время ведутся научные исследования, направленные на борьбу с коронавирусом, каких ощутимых успехов удалось добиться китайским ученым?

- С момента вспышки эпидемии в Китае на государственном уровне экстренно были запущены 42 проекта по разработке лекарственных препаратов. Напряженные научные исследования показали, что эпидемия пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, диагностируема, излечима и предотвратима.

С точки зрения диагностики в общей сложности было одобрено и клинически применено 14 продуктов обнаружения антител и нуклеиновых кислот. Некоторые из этих реагентов могут быстро, в течение 30 минут, определить, есть ли вирус у пациента.

С точки зрения излечимости было расширено применение ряда лекарств и технологий, например, хлорохина фосфата, тоцилизумаба, а также традиционной китайской медицины. Очистка плазмы и крови также были включены в методы диагностики и лечения. Мы активно продвигаем использование передовых технологий, таких как стволовые клетки и моноклональные антитела, для лечения критически больных пациентов. По состоянию на начало марта, в лечении 285 пациентов в качестве терапевтического средства использовали хлорохина фосфат, в лечении 272 пациентов с тяжелой степенью заболевания использовали тоцилизумаб. До настоящего времени не было выявлено никаких существенных побочных реакций.

- Правда ли, что 90% пациентов в провинции Хубэй вылечены с использованием традиционной китайской медицины?

- Традиционная китайская медицина, а также сочетание ее методов и западной медицины сыграли важную роль. Согласно статистическим данным, по состоянию на начало марта количество пациентов, вылеченных с использованием традиционной китайской медицины, на территории всей провинции Хубэй, включая Ухань, достигло более 90%.

В то же время клинические данные показывают, что сочетание методов традиционной китайской и западной медицины, а также использование лекарственных средств является наиболее эффективным.

- Известно, что были проведены разнообразные эксперименты для выявления путей передачи вируса, обеспечивающие научную основу для целенаправленных мер профилактики и контроля эпидемии...

- В дополнение к широкому применению искусственного интеллекта и технологий больших данных в профилактике и контроле эпидемии параллельно продвигаются исследования и разработки вакцин в соответствии с пятью техническими направлениями. Если все пойдет успешно, то, по предварительным оценкам, в апреле согласно соответствующим китайским законодательным и нормативным актам некоторые вакцины начнут клинически исследовать или даже будут использовать в экстренных случаях.

- Обменивается ли Китай опытом и наработками с другими странами?

- Китай активно обменивается полезной практикой и опытом в области профилактики и контроля эпидемии с международным сообществом, включая Беларусь. Министерство иностранных дел и Национальная комиссия здравоохранения КНР 3 марта провели совместную видео-конференцию с экспертами из Беларуси и других стран. Несколько дней назад по просьбе белорусской стороны два авторитетных медицинских эксперта из Китая предоставили свои материалы с информацией и методами диагностики и лечения коронавируса нового типа Министерству здравоохранения Беларуси.

- Ощутил ли Китай поддержку извне в это сложное время?

- Согласно неполной статистике, лидеры более 170 стран и руководители более 40 международных и региональных организаций направили китайским руководителям письма и телеграммы, сделали заявления, выразили соболезнования, оказали поддержку.

Хочу подчеркнуть, что мы получили решительную поддержку со стороны Президента Беларуси Александра Лукашенко, а также белорусского правительства и народа. После вспышки у нас эпидемии глава белорусского государства направил специальное послание Председателю КНР Си Цзиньпину с соболезнованиями. Всего через неделю после того, как Китай начал народную войну против эпидемии, 30 января, Беларусь направила военный самолет с первой партией гуманитарной помощи в 20 т, а 6 февраля в Пекин была доставлена вторая партия материальных средств для борьбы с эпидемией в 20 т.

Ведомства Беларуси приняли дружественные, недискриминационные меры для поддержки граждан Китая, проживающих в республике, работников китайских предприятий, китайских студентов. Наш народ будет всегда помнить о поддержке и помощи белорусского правительства и народа в трудную минуту.

- Какие меры в эти дни предпринимает Китай для своего дальнейшего развития?

- Си Цзиньпин 10 марта посетил провинцию Хубэй, город Ухань с инспекцией работы по предотвращению эпидемии. Он подчеркнул, что положение меняется в лучшую сторону, поэтапно достигнуты важные результаты. Однако впереди предстоит еще большая работа, связанная с контролем за ситуацией.

На недавнем заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Си Цзиньпин подчеркнул важность ускорения работ по экономическому и социальному развитию, последовательному возобновлению производства, эффективной внутренней и внешней торговле, минимизации ущерба, нанесенного эпидемией. Предстоит также углубить международное сотрудничество в области борьбы с коронавирусом.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-