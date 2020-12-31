Цуран: Минск на Всебелорусском народном собрании представят 370 делегатов

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске активно началось выдвижение делегатов на VI Всебелорусское народное собрание. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя оргкомитета по подготовке Всебелорусского народного собрания, заместитель председателя Минского горисполкома Артем Цуран.

"Оргкомитет работает в тесном контакте с активом общественных объединений столицы, которые сегодня представляют многотысячные коллективы минских предприятий и являются мощной и серьезной опорой. Среди самых массовых - пять городских объединений: профсоюзы, Белорусский союз женщин, БРСМ, "Белая Русь", ветеранская организация. В общей сложности их численность превышает 1,3 млн минчан. Цифра внушительная. А квота Минска на участие во Всебелорусском народном собрании определена в количестве 370 человек, из которых избрано и направлено делегатами 168 женщин", - рассказал Артем Цуран.

Он также отметил, что будут представлены все слои населения: от рабочих, строителей, промышленников, врачей, учителей, предпринимателей до руководителей столичных предприятий. "На народный съезд выдвигаются лучшие из лучших, те, кто реально способен воплощать в жизнь важные для страны решения, настроен на созидательную работу во имя своего будущего, будущего города, своей страны", - заключил Артем Цуран.-0-