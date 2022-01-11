Цуран: проект Конституции не предполагает кардинальных изменений

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран обсудил в формате диалоговой площадки проект Конституции с трудовым коллективом стадиона "Динамо", передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече присутствовали работники не только самого стадиона, но и Федерации легкой атлетики, ФК "Динамо-Минск".

Директор Минского стадиона "Динамо" Александр Бут-Гусаим в начале встречи кратко напомнил об основных новациях в проекте Конституции: о сохранении исторической правды и справедливости, о признании браком союза мужчины и женщины и др.

Артем Цуран напомнил о том, как в свое время создавалась первая Конституция Республики Беларусь, подчеркнув, что к новому проекту подступались постепенно. "Проект не родился сиюминутно в процессе обострения или столкновения каких-то точек зрения", - отметил он.

"Принципиально в проекте отсутствуют вопросы, которые бы предполагали изменение основной формы правления. У нас остается сильная президентская власть. Поэтому некоторые люди задают вопросы: так зачем тогда что-то менять? Но мы видим, как сложно идет путь развития других постсоветских стран. Нужны справедливые корректировки для защиты государства и народа от обмана. Поэтому предпринимаются попытки осовременить Основной закон таким образом, чтобы существующий конституционный строй не менялся. Чтобы не было шоковых изменений. Сохранилось социально ориентированное государство, которое при этом перенимает передовой опыт других стран в поддержке населения. И с ярко выраженными традиционными ценностями. Это наш особый путь", - сказал Артем Цуран.

Подробно он остановился на ВНС, уточнив, что особенности формирования этого органа и нюансы работы будут прописаны в отдельном правовом акте. Скорее всего, по его словам, делегаты будут определяться косвенными выборами. Вместе с тем из зала звучало предложение, чтобы система избрания делегатов ВНС была обнародована как можно раньше.

"Сегодня встреча была интересна тем, что присутствовали несколько трудовых коллективов. Любопытно было послушать предложения, взгляды от спортивной отрасли. Есть интересные мнения, возьмем на заметку", - подытожил Артем Цуран. Он добавил, что на этой неделе еще планируются встречи руководства города с трудовыми коллективами, в том числе председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев пообщается с педагогами - все школы столицы подключатся в онлайн-формате.-0-