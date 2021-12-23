Цуран: стали более редкими случаи производственного травматизма с летальным исходом

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне роста производственного травматизма с тяжелыми последствиями в Минске стали более редкими такие случаи с летальным исходом. Об этом заявил сегодня заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран на заседании в столичной мэрии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"На территории столицы отмечается снижение уровня производственного травматизма со смертельным исходом на 40,9%. При этом уровень производственного травматизма с тяжелыми последствиями увеличился на 22,2%", - привел цифры Артем Цуран.

Рабочими мобильными группами по вопросам охраны труда администраций районов и Мингорисполкома усилена профилактическая работа в организациях.

Также на заседании приведена статистика иных несчастных случаев и происшествий. В 2021 году произошло 269 пожаров, от которых погибли 34 человека, детей среди жертв огня нет. "Для предотвращения подобных фактов на заседаниях городской комиссии по профилактике гибели людей от внешних причин проводится детальный анализ смертельных случаев", - отметил заместитель председателя Мингорисполкома.-0-