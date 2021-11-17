Цуран: темпы вакцинации в лицеях и колледжах отстают от вузовских

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо выстроить системную работу по более активной вакцинации в средних специальных и профессионально-технических учреждениях образования Минска. Об этом заявил сегодня заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран на рабочем совещании с директорами колледжей и лицеев столицы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Несмотря на то, что в данных учреждениях образования вакцинация продолжается, ее темпы отстают от показателей иммунизации студентов и преподавателей, которые сложились в вузах и школах Минска. Да, есть положительные примеры колледжей и лицеев, где прививку от коронавирусной инфекции получили 85-90% работников и 75-80% совершеннолетних учащихся. Однако есть и учреждения, где этот процент в разы ниже. Сегодня здесь необходимо выстроить системную работу по организации вакцинации, основанную на конструктивном диалоге с трудовыми коллективами, информировании и разъяснении важности этого процесса, мотивировать сотрудников и молодежь", - отметил Артем Цуран.

Ранее, 11 ноября, главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак приводила следующие цифры: в целом среди студентов столичных вузов процент привитой молодежи достигает 38%, а среди учащихся средних специальных учебных заведений вакцинация идет медленнее - привитых около 28%.-0-