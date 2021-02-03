Цуран: власть заинтересована в конструктивном диалоге с молодежью

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власть старается выстроить с молодыми людьми диалог, потому что конструктивная беседа в отличие от спора лучше способна решить назревшие проблемы. Такое мнение журналистам высказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран во время открытого диалога сегодня в столице с участием делегатов VI Всебелорусского народного собрания от Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Власть знает актуальные проблемы, которые волнуют молодых людей. Мы всегда интересовались мнением подрастающего поколения и старались решать затруднения, которые у них возникают. Но в преддверии собрания хотелось бы не только услышать от молодежи предложения по решению их проблем, но также узнать их видение дальнейшего развития страны. Ведь молодые люди способны предложить что-то качественно новое, - сказал Артем Цуран. - Есть древняя фраза, что истина рождается в споре, но я считаю, что конструктивный диалог способен более качественно решить назревшие вопросы, поэтому власть заинтересована в общении с молодыми людьми".

Артем Цуран

Во время открытого диалога с участием делегатов от Минского городского комитета БРСМ обсуждались предложения по совершенствованию форума, основные направления и параметры развития экономики и социальной сферы в государстве. "Всебелорусское народное собрание - событие невероятно важное. Этот большой форум объединит граждан страны в диалоге, который позволит определить основные пути развития нашей страны на ближайшие годы. Консолидация народа позволит узнать, что надо сделать, чтобы страна развивалась, а не стояла на месте, - поделилась мнением заместитель директора по рекламе ГП "Минскреклама" Марина Грицева. - Сейчас многие молодые люди отдают предпочтение саморазвитию, поэтому на встрече хотелось бы предложить повысить возраст молодежи, чтобы люди, которые работают и приносят пользу стране, как можно дольше могли пользоваться мерами господдержки".

Также от молодых делегатов VI Всебелорусского народного собрания звучали просьбы рассмотреть вопросы первого рабочего места, уровня заработной платы, условий труда и жилья, а также предложения по популяризации государственной символики. По всем озвученным от молодежи рекомендациям Артем Цуран дал разъяснения и пообещал все предложения взять в разработку.-0-

Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Сергей Шендик

Фото Андрея Покумейко