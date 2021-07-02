Цветовые коды погодных явлений утверждены в Беларуси

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерство по чрезвычайным ситуациям утвердили положение о порядке использования системы цветовых кодов степени опасности гидрометеорологических явлений. Это предусмотрено постановлением от 23 июня 2021 года №15/43, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно положению, система цветовых кодов используется для визуализации степени опасности прогнозируемых гидрометеорологических явлений при обеспечении гидрометеорологической информацией неопределенного круга лиц путем ее размещения в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет или иным общедоступным способом.

Цветовое обозначение степени опасности прогнозируемых явлений определяется государственной гидрометеорологической службой. Прогнозирование осуществляется на срок до трех суток.

Период действия цветового обозначения определяется сроком действия прогнозирования гидрометеорологических явлений, визуализируется в графическом виде с выделением соответствующим цветом территории, на которую распространяется это явление. Цветовое обозначение уточняется при изменении прогнозирования.

Также в документе дается расшифровка цветовых кодов. В частности, зеленый цвет означает, что состояние погоды неопасно. Опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений не прогнозируется.

Желтый - состояние погоды потенциально опасно. Неблагоприятные гидрометеорологические явления обычны для территории, но временами могут представлять опасность для отдельных отраслей экономики.

Оранжевый - состояние погоды представляет реальную опасность. Ожидаются интенсивные неблагоприятные, местами опасные гидрометеорологические явления, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также к человеческим жертвам.

Красный - состояние погоды очень опасно. На большей части территории ожидаются опасные гидрометеорологические явления или их комплекс, возможны серьезный материальный ущерб и множество человеческих жертв.

Постановление вступает в силу после его опубликования.-0-

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