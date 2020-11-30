ТЦСОН выполнили за неделю 913 заявок по доставке продуктов питания и медикаментов

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территориальные центры социального обслуживания населения с 20 по 26 ноября выполнили 913 заявок по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Спрос на оперативную доставку сохраняется. Для оказания помощи к социальным работникам подключились волонтеры БРСМ и Красного Креста. "Ежедневно с 8 до 17 часов территориальными центрами принимаются заявки на доставку всего необходимого. Так, за период с 20 марта по 26 ноября выполнено почти 35 тыс. просьб о подвозе продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств", - отметили в ведомстве.

В республике, по данным на 1 октября, насчитывалось почти 844 тыс. одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов. На системной основе комплексные социальные услуги на дому получают 96 тыс. нетрудоспособных граждан. В основном это люди старше 75 лет. Социальные работники посещают их 2-4 раза в неделю в зависимости от потребности. В перечень социальных услуг входит уборка помещений, приготовление пищи, помощь в санитарно-гигиенических процедурах, доставка продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, оплата коммунальных услуг. В сельской местности - также растопка печи, доставка воды, уборка придомовой территории.-0-