ТЦСОНы и волонтеры выполнили почти 10,6 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси через систему территориальных центров социального обслуживания населения продолжается акция по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств пожилым и людям с инвалидностью, с 20 марта по 29 апреля выполнено почти 10,6 тыс. заявок, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"За период с 20 марта по 29 апреля в территориальные центры поступило и выполнено почти 10,6 тыс. заявок (10 566) по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств. Наибольшее количество заявок поступило в территориальные центры Гомельской области (2 783) и Минска (2 165)", - уточнили в Минтруда.

В том числе только за шесть последних дней выполнено более 910 заявок, из них 29% - волонтерами Белорусского общества Красного Креста и БРСМ, которые активно помогают социальной службе в этой работе.

Ежедневно без выходных с 9.00 до 18.00 ТЦСОНы (которых 146 по всей стране) по отдельным телефонным линиям принимают заявки на доставку продуктов, предметов первой необходимости и медикаментов.

Одновременно с территориальными центрами развернули работу профсоюзные организации, сельские советы, "Белпочта", общественные и другие организации.

Круг тех, кому подобная помощь может понадобиться, очень широк. На 1 апреля в стране насчитывалось почти 870 тыс. одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, из них 167 тыс. не имеют близких родственников.-0-