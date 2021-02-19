ТЦСОНы с начала года выполнили 4,4 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала 2021 года территориальными центрами социального обслуживания населения выполнено 4,4 тыс. заявок по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Кампания по поддержке пожилых граждан и инвалидов в период сложной эпидемиологической обстановки началась 20 марта 2020 года. За время ее проведения территориальные центры выполнили почти 45 тыс. заявок. "Доставка продуктов питания и медикаментов продолжает пользоваться спросом среди населения и сейчас. В январе этого года территориальными центрами социального обслуживания выполнено более 2,7 тыс. заявок, а в целом с начала года - 4,4 тыс.", - рассказали в Минтруда.

Все 146 территориальных центров, которые есть в регионах страны, принимают заявки по рабочим дням с 8.00 до 17.00 по отдельным телефонным линиям. К организации оперативной доставки также подключились волонтеры БРСМ и Красного Креста.

Кроме того, системно-комплексные социальные услуги на дому получают 97 тыс. нетрудоспособных граждан. В основном это люди старше 75 лет. Социальные работники посещают пожилых граждан 2-4 раза в неделю в зависимости от потребности. Социальные услуги включают уборку помещений, готовку, помощь в санитарно-гигиенических процедурах, доставку продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, оплату коммунальных услуг и другое. В сельской местности - еще и растопку печи, доставку воды, уборку придомовой территории.-0-