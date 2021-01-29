ТЦСОНы в январе выполнили более 2,7 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За январь этого года территориальными центрами социального обслуживания выполнено более 2,7 тыс. заявок по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Всего с 20 марта 2020 года за время кампании по поддержке пожилых граждан и инвалидов в сложной эпидемиологической обстановке ТЦСОНы выполнили более 43 тыс. заявок.

В Минтруда отметили, что потребность пожилых граждан и людей с инвалидностью в доставке продуктов питания и медикаментов сохраняется и в этом году. Менее недели назад приводились данные об 1,9 тыс. выполненных заявок, а на сегодняшний день их уже более 2,7 тыс.

Все 146 территориальных центров, которые есть в регионах страны, принимают заявки по рабочим дням с 8.00 до 17.00 по отдельным телефонным линиям. К организации оперативной доставки также подключились волонтеры БРСМ и Красного Креста.

Кроме того, системно комплексные социальные услуги на дому получают 97 тыс. нетрудоспособных граждан. В основном это люди старше 75 лет. Социальные работники посещают пожилых граждан 2-4 раза в неделю в зависимости от потребности. Социальные услуги включают уборку помещений, готовку, помощь в санитарно-гигиенических процедурах, доставку продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, оплату коммунальных услуг и другое. В сельской местности - еще и растопку печи, доставку воды, уборку придомовой территории.

При оказании услуг и доставке продуктов социальные работники и волонтеры соблюдают необходимые противоэпидемические меры, используют средства индивидуальной защиты.-0-