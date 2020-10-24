Туман, дожди и до +15°С ожидается в Беларуси 25 октября

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман, дожди и до 15 градусов тепла ожидается в Беларуси 25 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днем будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 9-15 градусов.-0-