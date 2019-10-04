Туман и до +14°С ожидается в Беларуси 5 октября

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4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 14 градусов тепла ожидается в Беларуси в субботу, 5 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В предстоящие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, а днем местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер ночью будет слабый, днем - 4-9 м/с, северо-восточный.
Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, местами будут заморозки от 0 до 2. Днем ожидается плюс 5-11, по югу страны - 12-14 градусов тепла.-0-