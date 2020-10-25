25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и до 15 градусов тепла ожидается 26 октября в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах республики туман.

Ветер ожидается южный, юго-восточный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем - до плюс 9-15 градусов.-0-