Туман и до +17°С ожидается в Беларуси 18 марта

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и до 17 градусов тепла ожидается в Беларуси 18 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду прогнозируется облачная с прояснениями погода, преимущественно будет без осадков, лишь во второй половине дня в отдельных районах Витебской области пройдут небольшие дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер будет юго-западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 8-14, а по юго-западу страны - до 15-17 градусов.-0-

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