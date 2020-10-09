Туман и до +19°С ожидается в Беларуси 10 октября

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и до +19°С градусов тепла ожидается в Беларуси 10 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь по юго-востоку местами пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы на большей части страны ожидается туман, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, при прояснениях - плюс 4-6. Днем будет 13-19 градусов тепла.-0-

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