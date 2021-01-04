4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и дождь с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 5 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно. Ночью на большей части территории страны, днем преимущественно по западу пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром во многих районах ожидается туман, объявлен оранжевый уровень опасности. Местами возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется восточный 5-10 м/с, днем в отдельных районах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до плюс 5 градусов.-0-

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