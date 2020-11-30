Фото из архива
30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и гололед ожидаются местами по Беларуси 1 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой снег, днем будет без существенных осадков. Местами ожидаются слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется южный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, днем - от минус 3 до плюс 2.-0-