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19 декабря 2020, 10:40

Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 20 декабря

Фото из архива
Фото из архива

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 20 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет преобладать облачная погода. Местами, в основном по востоку страны, пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами ожидается туман. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-западный слабый до умеренного.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до плюс 5 градусов.-0-

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