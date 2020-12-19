19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 20 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет преобладать облачная погода. Местами, в основном по востоку страны, пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами ожидается туман. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-западный слабый до умеренного.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до плюс 5 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю