Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 22 февраля

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и гололедица на отдельных участках дорог ожидаются в Беларуси 22 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку Витебской и Могилевской областей ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Местами прогнозируется туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер западный, юго-западный слабый.

Температура воздуха ночью составит от 0 до минус 5 градусов, днем - от 1 до 7 тепла.-0-

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