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25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 26 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами прогнозируются слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер ожидается неустойчивый слабый.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, по юго-востоку до минус 5 градусов. Днем будет плюс 6-11, по западной половине страны до 13 градусов тепла.-0-
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