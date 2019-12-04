4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и гололедица ожидаются в Беларуси 5 декабря. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку страны небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, на дорогах гололедица, ночью и утром в отдельных районах гололед. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, днем будет от нуля до 5 градусов тепла.-0-

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