17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и гололедица ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Первая половина декабря по температурному режиму оказалась в основном в пределах климатической нормы, лишь по северу страны положительные отклонения достигали 1 градуса. Вместе с тем в Беларуси наблюдается существенный недобор осадков: их количество за первую половину декабря не дотягивает даже до половины положенного по календарю. В настоящее время по стране отмечается теплая погода с температурой воздуха на 2-4 градуса выше средних многолетних значений. Такой высокий температурный фон обеспечивает Атлантика, которая продолжает закачивать в Беларусь теплый и влажный воздух", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 18 декабря, ночью погодные условия на территории страны будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, а днем скажется влияние атмосферного фронта. Сохранится теплая погода. Ночью местами пройдут небольшие осадки, днем на большей части территории Беларуси ожидаются мокрый снег и дождь. В отдельных районах возможен туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3, днем будет от нуля до плюс 5 градусов.

В субботу, 19 декабря, ночью погоду будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Днем погоду обусловит область повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку сохранится влияние атмосферного фронта. Ночью местами, днем по северо-востоку страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается туман, слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем будет от минус 2 до плюс 5 градусов.

В воскресенье и понедельник погода в основном будет находиться во власти области повышенного атмосферного давления. В воскресенье, 20 декабря, будет преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку Беларуси пройдут кратковременные мокрый снег и дождь. В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем - от минус 2 до плюс 5 градусов.

В понедельник, 21 декабря, будет преимущественно без осадков. Местами ожидается туман, слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется южный, ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2, по востоку при прояснениях - 4-6 градусов мороза. Днем будет от минус 1 до плюс 4 градусов.-0-

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