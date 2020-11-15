15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман и небольшой дождь ожидаются в Беларуси 16 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, слабый гололед. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем порывистый.

Температура воздуха в течение суток составит от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, по западу Брестской и Гродненской областей будет 6-10 градусов тепла.-0-

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