Туман и слабый гололед ожидаются местами по Беларуси 21 декабря

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местами по Беларуси 21 декабря ожидается туман, на отдельных участках дорог гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет преобладать облачная погода без существенных осадков. Местами ожидается туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется южный слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, днем - от 2 градусов мороза до 3 тепла.-0-

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