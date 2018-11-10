Туман ожидается в отдельных районах Беларуси 11 ноября

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью и утром 11 ноября в отдельных районах Беларуси ожидается туман, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый.
Ночью температура воздуха будет от 1 градуса мороза до 5 тепла. В середине дня воздух прогреется до 7 градусов, по юго-западу - до 8-10 градусов тепла.-0-
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