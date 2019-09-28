Туманы и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 29 сентября

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси в воскресенье 29 сентября. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ночные и утренние часы местами по республике прогнозируется туман. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы.

Ветер будет юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит плюс 6-11 градусов. Днем воздух прогреется до 13-19 градусов.

Днем в понедельник 30 сентября, а 1 октября в течение суток местами, преимущественно по юго-западу страны, ожидается усиление ветра, его порывы будут достигать 15-20 м/с.-0-

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