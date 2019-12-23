23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туманы в Беларуси сохранятся до утра 24 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Наблюдающиеся по республике туманы с 10.30 до 13.00 распространятся на большую часть территории и сохранятся до конца дня 23 декабря (видимость в туманах 100-500 м), а также в ночные и утренние часы 24 декабря.

Наблюдающийся по городу Минску туман также будет до конца дня 23 декабря, в ночные и утренние часы 24 декабря. Видимость в тумане составит 100-500 м.-0-

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