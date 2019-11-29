Туманы в Беларуси сохранятся до утра 30 ноября - Белгидромет

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29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туманы в Беларуси сохранятся до утра 30 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня, 29 ноября, наблюдающиеся по центральным и южным районам республики туманы до 19 часов распространятся на восточные районы страны и сохранятся в течение ночи 30 ноября. Днем 30 ноября на большей части территории республики на дорогах ожидается гололедица.
В Минске туман ожидается до 19 часов. Днем 30 ноября по городу на дорогах также прогнозируется гололедица.-0-
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