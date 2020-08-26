Тумар: против Беларуси ведется гибридная война и ее главная форма - воздействие на население

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Против Беларуси ведется гибридная война и ее главная форма - информационное воздействие на население. Такое мнение высказал начальник Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Виктор Тумар в эфире программы "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Сначала мы видели политические заявления со стороны стран Балтии, Польши, что они готовы выступить посредниками. Это политическая составляющая. Экономическая - это угроза ввести санкции против Беларуси. Сейчас они включают военную составляющую", - отметил Виктор Тумар.

Складывающуюся ситуацию вокруг Беларуси и внутри страны в эфире телеканала также прокомментировал председатель общественного совета при Министерстве обороны России, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Он также согласился с тем, что против Беларуси ведется гибридная война для смещения конституционного строя в стране. Но достигается это не военными способами, а с помощью технологий цветной революции.

"Необходим политический диалог, но не с круглым столом оппозиции, которая представляет собой западных наймитов, а с теми, кто готов к такому разговору. Необходим четкий посыл, каким образом будет меняться политическая система, чтобы была видна перспектива. В дополнение к этому должны работать все силовые структуры государства. Необходимо выявлять активных и финансируемых извне лидеров событий, лишать их материальной подпитки. С остальной частью протестующих, которые хотят перемен, необходим нормальный политический диалог. Возможно, аккуратная либерализация политической системы. Но такие события должны идти постепенно, поэтапно", - считает эксперт.-0-