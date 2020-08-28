Тумар: в Беларуси проявляются признаки гибридной войны

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проявляются признаки гибридной войны. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал начальник Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Виктор Тумар, сообщает БЕЛТА.

По словам Виктора Тумара, деструктивные Telegram-каналы действуют по методичкам цветных революций.

"Примером этому служит революция в Египте. Там точно так же предлагалось этапировать людей, которые выходили на митинги. Когда закончился силовой протестный этап, мы перешли к этапу, как говорится, мирных протестов. И увидели девушек с цветами, которые выходят на улицы. И опять же, данный прием впервые был применен на Кубе в 2003 году. И потом он повторялся в других странах. Например, в Венесуэле. То есть выходили как раз таки женщины с цветами, и они мирно протестовали", - сказал Виктор Тумар.-0-