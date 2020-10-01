Турчин: чествование педагогов не должно быть разовой акцией к профессиональному празднику

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поощрять лучших учителей, преподавателей и воспитателей, укреплять материально-техническую базу учреждений образования, создавать комфортные условия для труда - нужно круглогодично. Об этом председатель Миноблисполкома Александр Турчин заявил во время областного торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Миноблисполкома.

В Белорусском государственном академическом музыкальном театре собрались около 800 представителей одной из самых нужных и важных профессий. Людей, которые своим каждодневным самоотверженным трудом воспитывают новое поколение, и тем самым, создают будущее Беларуси.

"Профессия учителя во все времена была самой уважаемой и почитаемой в обществе. Вы, как и ваши предшественники, посвящаете свою жизнь благородному делу - обучаете подрастающее поколение, передаете детям ваши знания и умения, объясняете глубинный смысл человеческих ценностей и помогаете им стать настоящими людьми, - отметил Александр Турчин. - Благодаря вам, вашему неравнодушному отношению к профессии тысячи и тысячи учеников по всей Минской области ежедневно торопятся в свои классы, учатся добру и справедливости, развивают лучшие нравственные качества. Успехи наших школьников на международных, республиканских конкурсах и олимпиадах, творческих и спортивных соревнованиях - это ваша неоспоримая заслуга и вклад в развитие нашей страны. Спасибо вам за ваш труд".

От теплых слов - к заслуженным наградам. Глава центрального региона вручил Почетные грамоты Миноблисполкома лучшим учителям, воспитателям и матерям-воспитателям домов семейного типа. Церемонию награждения продолжил заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич, руководители профсоюзных организаций, областного управления МЧС и других ведомств. Всего заслуженные награды на торжественном мероприятии получили 112 педагогических работников. А в целом в канун профессионального праздника грамотами, благодарностями, нагрудными знаками Министерства образования и другими наградами будут отмечены 4087 представителям педагогической отрасли.

"Я из династии педагогов: мама и два брата связали свою жизнь с этой удивительной профессией. Конечно, мне очень приятно сегодня получить награду. Я очень рада, что наш труд не остается без внимания. Учитель - это не профессия, а состояние души, ведь придя в школу, мы полностью отдаемся детям, учебному процессу, порой, забывая о своих личным хлопотах и волнениях. Зато какое же это счастье, когда твои ученики хорошо усваивают знания. Побеждают в конкурсах и олимпиадах, успешно занимаются исследовательской работой. Эти минуты радости стоят дней и месяцев кропотливой работы. Хочется сказать спасибо руководству области за заботу и поддержку. Она действительна для нас важна", - поделилась учитель гимназии №1 Слуцка Татьяна Максименко.

"Сейчас наши учителя, как никогда раньше, должны чувствовать себя особенно нужными и важными для всего общества. Поэтому задача власти - создать им комфортные условия для работы. Минский областной исполнительный комитет уделяет пристальное внимание развитию системы образования, всегда принимая и поддерживая инициативы педагогического коллектива. Мы и впредь будем оказывать помощь, необходимую для качественного и современного образования наших детей. Главное в этом деле - действовать сообща", - подчеркнул председатель Миноблисполкома.

Награды и цветы нашли своих обладателей, однако сюрпризы на этом не закончились. После официальной части всех гостей праздника ожидал спектакль музыкального театра "Еврейское счастье". Не покинул торжество без подарка и Александр Турчин. Педагогический коллектив области вручил ему картину.-0-

Фото Минского областного исполнительного комитета