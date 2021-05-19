Турчин: мы благодарны людям, которые жертвуют на восстановление храма в Будславе

19 мая, Будслав /Корр. БЕЛТА/. Мы благодарны людям, которые жертвуют на восстановление костела Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе. Об этом сегодня сказал журналистам председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время рабочей встречи по вопросам восстановления этого исторического объекта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас много инсинуаций вокруг темы финансирования восстановления костела. Хочу сказать, что государство, физические и юридические лица должны не исключать друг друга в вопросе восстановления костела Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе, а дополнять. Мы благодарны людям, которые сейчас жертвуют деньги на восстановление храма, но также могу заверить, что и государство не останется в стороне", - сказал Александр Турчин.

Сумма, которая потребуется для полного восстановления костела, станет известна после завершения детального обследования и разработки проектной документации. Эти работы планируют выполнить в ближайшие месяцы.-0-

Обследование пострадавшего во время пожара костела в Будславе завершат к концу июня