Турчин: сильное и независимое государство строят крепкие и дружные семьи

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильное и независимое государство строят крепкие и дружные семьи. Таким мнением с журналистами поделился председатель Миноблисполкома Александр Турчин на встрече с трудовыми династиями Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководство региона приехало в Несвиж, чтобы отметить заслуги и пообщаться с 13 семейными династиями. "Именно в семье закладываются нормы морали и основы мировоззрения. То, что в ваших династиях из поколения в поколение воспитывают прекрасных детей, настоящих профессионалов своего дела - достойно уважения. Вы на протяжении долгих лет работаете в одной сфере, вносите вклад в развитие региона. Сильная и независимая страна создается в том числе благодаря вам", - сказал Александр Турчин.

На встрече присутствовали династии из органов по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел, сферы образования и здравоохранения, из промышленных и сельскохозяйственных предприятий - "Беларуськалия", БЕЛАЗа, агрокомбинатов "Дзержинский" и "Снов", Слуцкого мясокомбината, Пуховичского райагросервиса.

Династия педагогов Райских - Соболь из Молодечно насчитывает более 30 учителей с общим трудовым стажем около 850 лет. "На выбор профессии часто влияет окружение, а мы с детства были погружены во все, что связно со школой. Когда родители и близкие родственники - педагоги, так или иначе дома ведутся разговоры об учениках, предметах, радостных и проблемных моментах этой профессии. Мы настолько этим прониклись, что в детском возрасте играли только в учителей, а потом все это переросло в профессию. Выбор всегда имелся, но тянуло именно в преподавание", - рассказала Ольга Райская.

По ее словам, в педагогической деятельности нужно владеть современными методиками обучения и воспитания, но главное - уметь общаться с детьми, наладить не просто связь "учитель-ученик", а связь "человек-человек". "Идти закладывать в детей знания надо по воле сердца, иначе придется сложно. Нам повезло, наверное, уже на генном уровне в семье заложено тепло к детям и тяга к обучению", - отметила Ольга Райская.

Семейная династия Ермоленко из Столбцов тоже присутствовала на мероприятии. Ее общий трудовой стаж в сфере здравоохранения составляет около 150 лет. "В нашей семье пять поколений медицинских работников, среди них хирург, инфекционист, нейрохирург, терапевт, рентгенолог, кардиолог, педиатр. Все пришли в эту профессию осознанно, сделав такой выбор, всегда знали, что получат поддержку, мудрые советы и наставления", - сказал Александр Ермоленко.

Острый ум, самоотверженность, способность в любое время оказать квалифицированную помощь людям - важные качества медицинских работников. "Каждая профессия ответственная, но в медицине ты отвечаешь за жизнь человека. Это важно понимать", - подчеркнул он.

Во время мероприятия с каждой семьей глава региона пообщался, узнал их историю и проблемы, а также вручил подарки.

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