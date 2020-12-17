Турчин: заболеваемость COVID-19 в Минской области должна пойти на спад во второй половине января

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость COVID-19 в Минской области должна пойти на спад во второй половине января 2021 года, сообщил председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин в программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Вторая неделя как область стабилизировалась и по количеству больных с пневмониями, и по количеству ежедневного прироста больных с COVID-19. Из опыта весны: мы полтора месяца приблизительно находились на таком плато и потом пошли вниз. Если так проецировать ситуацию на текущий момент, то где-то вторая половина января - по нашим расчетам, мы должны сдвинуться вниз", - сказал Александр Турчин.

Председатель Миноблисполкома констатировал, что вторая волна COVID-19 проходит тяжелее, чем первая. "Но мы к этому готовы. Хватает мест в больницах, медикаментов, - сказал он. - К слову, в текущем году нам пришлось дополнительно изыскать для системы здравоохранения более Br90 млн. Причем это все были внутренние резервы области". Данные деньги пошли как на выплаты врачам, так и на закупку медикаментов.

Большие надежды Александр Турчин возлагает на вакцинацию от коронавируса. "Понятно, что надо вакцину закупать. Но есть вероятность того, что собственные разработки будут в нашей стране", - считает он.

По словам председателя Миноблисполкома, ситуация с коронавирусом в регионе тяжелая, но контролируемая. "Поверьте, медицина и власть делают максимум возможного", - заверил он.-0-