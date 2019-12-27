Турчин: здорово, когда дети встречают Новый год в кругу семьи

27 декабря, Марьина Горка /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома, председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин посетил детский дом семейного типа в Марьиной Горке и поздравил детей с наступающими праздниками во время акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

Воспитанием ребят занимаются Елена и Андрей Божановы. Они растят десятерых детишек: самому старшему Илье уже исполнилось 20 лет, самой маленькой Анастасии всего 2 года. Здесь воспитываются 13-летний Артем, 11-летний Стас, 9-летний Даниил, 8-летняя Екатерина, 7-летний Арсений, 6-летние близняшки Анастасия и Виктория и 3-летний Андрей. Пятеро родных и пятеро приемных, но разницы между ребятами родители не делают.

В гости к большой семье приехали Александр Турчин, заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства Павел Топузидис и председатель Пуховичского райисполкома Виктор Коледа.

Дети встретили их стихами и сразу преподнесли подарки: елочные шары, сделанные своими руками. Гости тоже приехали не с пустыми руками. От Совета по развитию предпринимательства семья получила газонокосилку, телевизор, ноутбук, а также сладости, конструктор, куклы и другие игрушки.

За чашкой ароматного чаю гости расспросили семью о ее жизни, проблемах и трудностях, с которыми приходится сталкиваться.

По словам Елены Божановой, семье много помогают. Хотя в основном они справляются своими силами: мама занимается воспитанием младших детей, папа собирает и развозит по школам старших. "Дети почти с первых дней называют нас мамой и папой, всегда стараются быть рядом с нами, даже в одной комнате. Конечно, иногда бывает тяжело справиться со всеми сразу. Но мы крутимся и стараемся, без детей жить уже не можем", - признается она.

К слову, Андрей находится в декретном отпуске. Говорит, очень нравится. Он даже прошел специальную школу для пап, чтобы лучше понимать малышей.

Что касается проблем, то супруги назвали нехватку детских специалистов (лор-врачей, травматологов, окулистов) в поликлинике. А еще у семьи нет большого автомобиля, способного вместить всех. Губернатор предложил организовать транспорт. С Павлом Топузидисом он договорился обдумать, какая машина подойдет, и предоставить Божановым. Обещал позже снова приехать в гости, но уже с другим подарком.

Александр Турчин признался: всегда нравится посещать такие семьи и погружаться в атмосферу дома. "Испытываю большое уважение к этим родителям за то, что они занимаются таким важным делом. Новый год - это семейный праздник, и здорово, что дети встречают его в кругу семьи. Для совета стало доброй традицией каждый год приезжать в дома семейного типа. Мы стараемся привнести немного новогоднего настроения. Бизнес не остается равнодушным к таким мероприятиям. Может, не сильно афишируя, но он всегда находит время и средства, чтобы поучаствовать в акции, начало которой дал Президент", - сказал он.

При этом Александр Турчин подчеркнул: не каждый способен стать хорошим родителем для стольких ребят. "В Марьиной Горке это пока единственный дом семейного типа. Что касается государства, то мы всегда поможем тем, кто захочет заниматься воспитанием ребят. Однако намного важнее не помощь от нас, а призвание быть родителем, желание воспитывать от чистого сердца", - заключил он.

Новогодняя акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Ребят поздравляют с Новым годом и Рождеством, вручают им подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции присоединились общественные объединения.-0-