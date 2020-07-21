21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкие бизнесмены передали Беларуси гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"Сегодня в Минск прибыл собранный посольством Беларуси в Турции совместно с представителями крупного турецкого бизнеса, включая энергетическо-строительный холдинг Guris, многопрофильный холдинг Emsas и производственный холдинг Albayrak, медицинский груз для передачи Республиканскому центру организации медицинского реагирования", - рассказали в министерстве.

В Посольстве Беларуси в Турции уточнили, что всего было доставлено более 8,5 тыс. единиц изделий: кислородные концентраторы, анализаторы кислотно-щелочного состояния, аппараты для высокопотоковой СИПАП-терапии, канюли носовые для подачи кислорода, респираторы, медицинские защитные очки, пластиковые защитные экраны и одноразовые хирургические маски.-0-