Туристам и болельщикам II Европейских игр в Минске готовы предоставить в гостиницах до 2 тыс. номеров

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 2 тыс. номеров в гостиницах и хостелах смогут принять туристов и болельщиков II Европейских игр, с субъектами хозяйствования подписан меморандум о сдерживании тарифов на услуги, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Так, цены в период подготовки и проведения соревнований не должны увеличиться более, чем на 10% по сравнению с действовавшими на 1 июня 2018 года в долларовом эквиваленте по курсу Нацбанка.

Всего в Минске насчитывается 52 гостиницы и пять хостелов на 6 тыс. номеров с единовременной вместимостью около 10 тыс. человек. Для проживания клиент-групп официальных лиц игр определен 31 гостиничный комплекс на 5 тыс. номеров. С ними подписаны договоры об организации размещения в соответствии с требованиями ЕОК.

Как сообщалось ранее, средняя стоимость номера в столичном отеле, по данным на конец 2018 года, составляла ориентировочно $43,4, тогда как в 2015-2016 годах она приближалась к $50-60 за номер. С 2017 года цены остаются примерно на одном уровне.

Спрос на проживание в основном формируют иностранные туристы, на них приходится около 78% объема оказываемых в Минске гостиничных услуг. Наибольший спрос на номера отмечается на новогодние и майские праздники. В предпраздничные и праздничные дни наибольшим спросом пользуются многоместные номера, а интерес к одноместному размещению заметно снижается.-0-